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Главный тренер «Нью-Джерси» Киф: мы не хотим быть середнячками

Главный тренер «Нью-Джерси» Киф: мы не хотим быть середнячками
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Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф заявил, что не хочет видеть свою команду середняком.

«Мы сделали шаг вперёд в этом сезоне, без вопросов. Когда я общался с ребятами, то говорил им, что у нас есть основа. Но мы закончили регулярку на 16-м месте среди 32 команд (в общей таблице. — Прим. «Чемпионата»). Это средний показатель, а мы не хотим быть середнячками. Мы хотим быть лучше и станем лучше.

По ходу сезона мы показали, что не можем удерживать нашу игру на высоком уровне. Это вызов перед следующим сезоном. Да, можно рассуждать о потенциале команды, если бы все хоккеисты были здоровы. Но бывает всякое. «Даллас» в плей-офф показал себя без ключевых игроков», — приводит слова Кифа The Score.

«Дэвилз» завершили регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ от «Каролины Харрикейнз» (1-4).

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