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Капитан «Вегаса» Стоун выразил гнев на судей после проигрыша «Эдмонтону» в овертайме

Капитан «Вегаса» Стоун выразил гнев на судей после проигрыша «Эдмонтону» в овертайме
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Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун выразил недовольство судейством после пропущенной шайбы в овертайме второго матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 0-2).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Олофссон (Стоун, Айкел) – 08:42 (pp)     1:1 Уолман (Подколзин, Арвидссон) – 31:31     1:2 Подколзин (Арвидссон, Клингберг) – 35:18     1:3 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 37:17     2:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 38:10     2:4 Кейн (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 41:52     3:4 Олофссон (Айкел, Стоун) – 44:32 (pp)     4:4 Пьетранджело (Ханифин, Олофссон) – 51:58     4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 75:20    

Как сообщает SinBin.vegas в соцсети X (ранее Twitter), после забитого в дополнительное время гола Стоун подъехал прямо к судьям и постучал клюшкой по стеклу, как бы символизируя, что в таком исходе матча их вина. Отмечается, что хоккеист был в ярости.

Напомним, «Ойлерз» обыграли «Вегас» во втором матче серии, уступая 0:1 после первого периода. Таким образом, «Вегас» проигрывает в серии со счётом 0-2. Следующая встреча между командами состоится в ночь на 11 мая в Эдмонтоне (Канада).

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