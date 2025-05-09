Капитан «Вегаса» Стоун выразил гнев на судей после проигрыша «Эдмонтону» в овертайме

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун выразил недовольство судейством после пропущенной шайбы в овертайме второго матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 0-2).

Как сообщает SinBin.vegas в соцсети X (ранее Twitter), после забитого в дополнительное время гола Стоун подъехал прямо к судьям и постучал клюшкой по стеклу, как бы символизируя, что в таком исходе матча их вина. Отмечается, что хоккеист был в ярости.

Напомним, «Ойлерз» обыграли «Вегас» во втором матче серии, уступая 0:1 после первого периода. Таким образом, «Вегас» проигрывает в серии со счётом 0-2. Следующая встреча между командами состоится в ночь на 11 мая в Эдмонтоне (Канада).