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Кросби назначен капитаном сборной Канады на чемпионате мира — 2025

Кросби назначен капитаном сборной Канады на чемпионате мира — 2025
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби назначен капитаном сборной Канады на чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что ассистентами 37-летнего хоккеиста станут Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») и Райан О'Райлли («Нэшвилл Предаторз»). Ранее в этом году Кросби уже был капитаном сборной Канады на Турнире четырёх наций.

Напомним, Кросби впервые с 2015 года выступит на чемпионате мира по хоккею.

Соперниками сборной Канады в группе A на турнире являются Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения. С последними канадцы проведут первый матч в субботу, 10 мая.

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