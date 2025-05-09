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«Тут нет политического подтекста». Артюхин — о непопадании Мичкова в топ-3 новичков в НХЛ

«Тут нет политического подтекста». Артюхин — о непопадании Мичкова в топ-3 новичков в НХЛ
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о невключении российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в номинанты на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

«НХЛ принимает справедливые решения. Где-то Мичков недоработал, раз его не включили в этот список. Тут неважно, русский, канадец или какой-то европеец претендуют на награду. Нет никакого политического подтекста, предвзятости. Лига это много раз доказывала. Мы видели уважение к Саше Овечкину, как они его величают. Так что нам остаётся догадываться. Может, североамериканские журналисты напишут, почему Матвей не попал. Мне сложно судить», — приводит слова Артюхина Legalbet.

Напомним, за победу будут бороться защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон, вратарь «Калгари Флэймз» Дастин Вольф и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини.

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