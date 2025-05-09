Сборная США показала фото раздевалки перед матчем на ЧМ-2025 с джерси погибшего Годро

Сборная США показала раздевалку команды перед первым матчем группового этапа чемпионата мира — 2025 со сборной Дании. Отдельного внимания удостоилась джерси форварда Джонни Годро, трагически погибшего во время катания на велосипеде со своим братом.

Фото: x.com/usahockey

Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты машиной в Олдмансе, штат Нью-Джерси. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

На момент гибели Годро являлся левым крайним нападающим клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Он также выступал за национальную команду на чемпионатах мира в 2017, 2018, 2019 и 2024 годах.