Форварду «Вегаса» Руа назначено слушание за удар клюшкой в лицо Фредерику

Нападающему «Вегас Голден Найтс» Николя Руа назначено слушание по поводу эпизода во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 0-2). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Во время борьбы за шайбу у борта в овертайме она взлетела вверх. Форвард «нефтяников» Трент Фредерик поднял клюшку и в этот же момент получил от Руа удар в лицо черенком клюшки. Игрок канадского клуба упал на члёд, у него пошла кровь. Судьи назначили нападающему «Вегаса» большой штраф с удалением до конца матча (5+10 минут). Фредерик в последствии продолжил игру.

Отмечается, что департамент безопасности игроков НХЛ оценит этот эпизод.