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Форварду «Вегаса» Руа назначено слушание за удар клюшкой в лицо Фредерику

Форварду «Вегаса» Руа назначено слушание за удар клюшкой в лицо Фредерику
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Нападающему «Вегас Голден Найтс» Николя Руа назначено слушание по поводу эпизода во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 0-2). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Олофссон (Стоун, Айкел) – 08:42 (pp)     1:1 Уолман (Подколзин, Арвидссон) – 31:31     1:2 Подколзин (Арвидссон, Клингберг) – 35:18     1:3 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 37:17     2:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 38:10     2:4 Кейн (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 41:52     3:4 Олофссон (Айкел, Стоун) – 44:32 (pp)     4:4 Пьетранджело (Ханифин, Олофссон) – 51:58     4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 75:20    

Во время борьбы за шайбу у борта в овертайме она взлетела вверх. Форвард «нефтяников» Трент Фредерик поднял клюшку и в этот же момент получил от Руа удар в лицо черенком клюшки. Игрок канадского клуба упал на члёд, у него пошла кровь. Судьи назначили нападающему «Вегаса» большой штраф с удалением до конца матча (5+10 минут). Фредерик в последствии продолжил игру.

Отмечается, что департамент безопасности игроков НХЛ оценит этот эпизод.

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