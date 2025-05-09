Борис Михайлов: чемпионат мира без сборной России потерял на 99%

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о чемпионате мира по хоккею 2025 года, который стартовал, сегодня, 9 мая, в Швеции и Дании.

«Честно говоря, к хоккейному ЧМ у меня никакого интереса нет. Там нет одной из сильнейших сборных мира — России. А без неё для меня интерес пропадет. Этот турнир без нас потерял на 99%. А ещё конкуренция за золотые медали стала проще.

Почему Европа и международная федерация хоккея выступают против нашего участия? А все потому, что при нашем участии либо Швеция, либо Финляндия не попадут в призёры. Вот они и выступают против России на чемпионате мира. Думаю, наша сборная на этом турнире боролась бы за золотые медали», — приводит слова Михайлова Sport24.

Напомним, сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.