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Швеция — Словакия, результат матча 9 мая 2025, счет 5:0, ЧМ по хоккею 2025

Швеция разгромила сборную Словакии в дебютном матче домашнего чемпионата мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швеции и Словакии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала шведская команда со счётом 5:0.

ЧМ-2025 . Группа A
09 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
5 : 0
Словакия
1:0 Баклунд (Хейнеман, Линдхольм) – 11:17     2:0 Карлссон (Петтерссон, Юханссон) – 18:50     3:0 Бродин (Ларссон, Лундестрём) – 19:54     4:0 Линдхольм (Густафссон, Баклунд) – 38:46     5:0 Зибанеджад (Андерссон, Петтерссон) – 57:33    

На 12-й минуте Микаэль Баклунд открыл счёт в матче с передач Эмиля Хейнемана и Элиаса Линдхольма. На 19-й минуте Лео Карлссон удвоил преимущество сборной Швеции с передач Маркуса Петтерссона и Маркуса Юханссона. Минуту спустя Юнас Бродин с передач Адама Ларссона и Исака Лундестрёма забросил третью шайбу в ворота Словакии.

На 39-й минуте Элиас Линдхольм укрепил преимущество своей команды с передач Эрика Густафссона и Микаэля Баклунда. На 58-й минуте Мика Зибанеджад забросил пятую шайбу с передач Расмуса Андерссона и Маркуса Петтерссона и установил окончательный счёт в матче — 5:0.

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