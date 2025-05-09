Швеция разгромила сборную Словакии в дебютном матче домашнего чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швеции и Словакии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала шведская команда со счётом 5:0.

На 12-й минуте Микаэль Баклунд открыл счёт в матче с передач Эмиля Хейнемана и Элиаса Линдхольма. На 19-й минуте Лео Карлссон удвоил преимущество сборной Швеции с передач Маркуса Петтерссона и Маркуса Юханссона. Минуту спустя Юнас Бродин с передач Адама Ларссона и Исака Лундестрёма забросил третью шайбу в ворота Словакии.

На 39-й минуте Элиас Линдхольм укрепил преимущество своей команды с передач Эрика Густафссона и Микаэля Баклунда. На 58-й минуте Мика Зибанеджад забросил пятую шайбу с передач Расмуса Андерссона и Маркуса Петтерссона и установил окончательный счёт в матче — 5:0.