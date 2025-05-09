Сборная США одержала победу над Данией на ЧМ-2025, забросив пять безответных шайб

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Дании и США. Соперники играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали американские хоккеисты со счётом 5:0.

На 18-й минуте Каттер Готье с передачи Майкла Кесселринга открыл счёт во встрече. На 24-минуте Логан Кули забросил вторую шайбу сборной США с передач Конора Гарланда и Тейджа Томпсона. На 29-й минуте Мэтти Бенирс укрепил преимущество своей команды с передач Эндрю Пика и Мэйсона Лорея.

На 50-й минуте Мэйсон Лорей забросил четвёртую шайбу в ворота Дании с передачи Майкла Кесселринга. На 57-й минуте Мэтти Бенирс довёл счёт до разгромного с передач Каттера Готье и Уилла Смита и установил окончательный счёт в матче — 0:5.