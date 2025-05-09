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Дания — США, результат матча 9 мая 2025, счет 0:5, ЧМ по хоккею 2025

Сборная США одержала победу над Данией на ЧМ-2025, забросив пять безответных шайб
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Дании и США. Соперники играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали американские хоккеисты со счётом 5:0.

ЧМ-2025 . Группа B
09 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Дания
Окончен
0 : 5
США
0:1 Готье (Кесселринг) – 17:52     0:2 Кули (Гарланд, Томпсон) – 23:59 (pp)     0:3 Бенирс (Пик, Лорей) – 28:32     0:4 Лорей (Кесселринг, Назар) – 49:31     0:5 Бенирс (Готье, Смит) – 56:16    

На 18-й минуте Каттер Готье с передачи Майкла Кесселринга открыл счёт во встрече. На 24-минуте Логан Кули забросил вторую шайбу сборной США с передач Конора Гарланда и Тейджа Томпсона. На 29-й минуте Мэтти Бенирс укрепил преимущество своей команды с передач Эндрю Пика и Мэйсона Лорея.

На 50-й минуте Мэйсон Лорей забросил четвёртую шайбу в ворота Дании с передачи Майкла Кесселринга. На 57-й минуте Мэтти Бенирс довёл счёт до разгромного с передач Каттера Готье и Уилла Смита и установил окончательный счёт в матче — 0:5.

Календарь ЧМ-2025
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