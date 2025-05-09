ЧМ по хоккею 2025: результаты на 9 мая, календарь, таблица

Сегодня, 9 мая, в Дании и Швеции завершился первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В этот день состоялись первые матчи группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 9 мая:

Группа A. Австрия — Финляндия — 1:2;

Группа B. Швейцария — Чехия — 4:5 ОТ

Группа A. Швеция — Словакия — 5:0;

Группа B. Дания — США — 0:5.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.