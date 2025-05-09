Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЧМ по хоккею 2025: результаты на 9 мая, календарь, таблица

ЧМ по хоккею 2025: результаты на 9 мая, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 мая, в Дании и Швеции завершился первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В этот день состоялись первые матчи группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 9 мая:

Группа A. Австрия — Финляндия — 1:2;
Группа B. Швейцария — Чехия — 4:5 ОТ
Группа A. Швеция — Словакия — 5:0;
Группа B. Дания — США — 0:5.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Феерический матч на старте ЧМ по хоккею! Камбэки, девять голов и победа Чехии
Феерический матч на старте ЧМ по хоккею! Камбэки, девять голов и победа Чехии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android