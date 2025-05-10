Защитник «Каролины» — о серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном»: мы не чиним то, что не сломано

Защитник «Каролины Харрикейнз» Шейн Гостисбер высказался о ходе серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» после поражения во втором матче (1:3), которое позволило «столичным» сравнять счёт в противостоянии (1-1).

«Абсолютно точно не собираемся изменять своей игре после поражения. У нас есть свой стиль, и мы его придерживаемся. Мы не чиним то, что не сломано. Пожалуй, сейчас нам изменила удача. Мы наносим броски, мы попадаем в створ, мы создаем давление. Значит, скоро это даст свои плоды», — приводит слова Гостисбера пресс‑служба НХЛ.

В ночь с 8 на 9 мая мск «Каролина» проиграла «Вашингтону» второй выездной матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли со счётом 1:3, защитник Шейн Гостисбер забросил единственную шайбу «Харрикейнз». Ранее «ураганы» победили в первой встрече благодаря голу в овертайме (2:1 OT).

Третья игра между «Кэпиталз» и «Харрикейнз» пройдёт в Роли (США, штат Северная Каролина) в ночь с 10 на 11 мая мск.

Видео: Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»