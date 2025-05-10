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Защитник «Каролины» — о серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном»: мы не чиним то, что не сломано

Защитник «Каролины» — о серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном»: мы не чиним то, что не сломано
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Шейн Гостисбер высказался о ходе серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» после поражения во втором матче (1:3), которое позволило «столичным» сравнять счёт в противостоянии (1-1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл – 22:16     2:0 Карлсон (Уилсон, Строум) – 41:54 (pp)     2:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 49:26 (pp)     3:1 Уилсон (Протас) – 59:00    

«Абсолютно точно не собираемся изменять своей игре после поражения. У нас есть свой стиль, и мы его придерживаемся. Мы не чиним то, что не сломано. Пожалуй, сейчас нам изменила удача. Мы наносим броски, мы попадаем в створ, мы создаем давление. Значит, скоро это даст свои плоды», — приводит слова Гостисбера пресс‑служба НХЛ.

В ночь с 8 на 9 мая мск «Каролина» проиграла «Вашингтону» второй выездной матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли со счётом 1:3, защитник Шейн Гостисбер забросил единственную шайбу «Харрикейнз». Ранее «ураганы» победили в первой встрече благодаря голу в овертайме (2:1 OT).

Третья игра между «Кэпиталз» и «Харрикейнз» пройдёт в Роли (США, штат Северная Каролина) в ночь с 10 на 11 мая мск.

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