Карбери объяснил отсутствие Овечкина в концовке второго матча серии с «Каролиной»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал отсутствие форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина в концовке второй игры серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:1, 1-1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл – 22:16 2:0 Карлсон (Уилсон, Строум) – 41:54 (pp) 2:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 49:26 (pp) 3:1 Уилсон (Протас) – 59:00
«У Овечкина всё в порядке со здоровьем. В концовке матча мы защищали преимущество», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
В двух играх с «Каролиной» 39-летний россиянин пока не набрал ни одного очка.
Следующий матч серии между командами состоится в ночь на 11 мая в Роли (США) и начнётся в 1:00 по московскому времени.
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Александр Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»:
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