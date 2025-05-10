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27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Торонто» и сократить отставание в серии

27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Торонто» и сократить отставание в серии
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В ночь на 10 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 00:23     0:2 Таварес (Пасиоретти, Нюландер) – 05:57     1:2 Барков (Райнхарт, Родригес) – 07:38     1:3 Таварес (Марнер, Нюландер) – 22:52 (pp)     2:3 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 24:13     3:3 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 25:17     4:3 Гаджович (Носек, Шмидт) – 35:07     4:4 Райлли (Мэттьюс, Нис) – 50:56     5:4 Маршан (Куликов, Вераге) – 75:27    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Александр Барков, Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Джона Гаджови, а также Брэд Маршан, отливившийся в овертайте и принёсший победу своей команде. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 27 спасений.

У гостей сегодня забивали Мэтт Нис, Джон Таварес (дубль), а также Морган Райлли.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Следующая игра состоится 12 мая.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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