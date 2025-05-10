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27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Торонто» и сократить отставание в серии

В ночь на 10 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Александр Барков, Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Джона Гаджови, а также Брэд Маршан, отливившийся в овертайте и принёсший победу своей команде. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 27 спасений.

У гостей сегодня забивали Мэтт Нис, Джон Таварес (дубль), а также Морган Райлли.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Следующая игра состоится 12 мая.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

