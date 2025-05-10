Бобровский одержал 50 побед в Кубке Стэнли, ранее это сделал лишь один вратарь из России

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский достиг отметки в 50 выигранных матчей в плей-офф НХЛ. В ночь с 9 на 10 мая мск «Пантерз» с Бобровским в воротах со счётом 5:4 OT обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли (1-2).

На взятие этой планки Бобровскому потребовалось 102 матча в плей-офф, в истории НХЛ он догнал по количеству побед находящегося на 22-м месте Брэйдена Холтби (50 побед в 97 матчах).

Среди российских вратарей ранее этого показателя смог достичь только Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), на счету которого 67 побед в 120 матчах (12-е место в истории НХЛ).

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