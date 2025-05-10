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Бобровский одержал 50 побед в Кубке Стэнли, ранее это сделал лишь один вратарь из России

Бобровский одержал 50 побед в Кубке Стэнли, ранее это сделал лишь один вратарь из России
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский достиг отметки в 50 выигранных матчей в плей-офф НХЛ. В ночь с 9 на 10 мая мск «Пантерз» с Бобровским в воротах со счётом 5:4 OT обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли (1-2).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 00:23     0:2 Таварес (Пасиоретти, Нюландер) – 05:57     1:2 Барков (Райнхарт, Родригес) – 07:38     1:3 Таварес (Марнер, Нюландер) – 22:52 (pp)     2:3 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 24:13     3:3 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 25:17     4:3 Гаджович (Носек, Шмидт) – 35:07     4:4 Райлли (Мэттьюс, Нис) – 50:56     5:4 Маршан (Куликов, Вераге) – 75:27    

На взятие этой планки Бобровскому потребовалось 102 матча в плей-офф, в истории НХЛ он догнал по количеству побед находящегося на 22-м месте Брэйдена Холтби (50 побед в 97 матчах).

Среди российских вратарей ранее этого показателя смог достичь только Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), на счету которого 67 побед в 120 матчах (12-е место в истории НХЛ).

Плей-офф НХЛ. Календарь
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