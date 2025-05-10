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Брэд Маршан установил новый рекорд в истории «Флориды» всех времён

Брэд Маршан установил новый рекорд в истории «Флориды» всех времён
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В ночь на 10 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Автором победного гола стал канадский форвард Брэд Маршан, вписав своё имя в историю.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 00:23     0:2 Таварес (Пасиоретти, Нюландер) – 05:57     1:2 Барков (Райнхарт, Родригес) – 07:38     1:3 Таварес (Марнер, Нюландер) – 22:52 (pp)     2:3 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 24:13     3:3 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 25:17     4:3 Гаджович (Носек, Шмидт) – 35:07     4:4 Райлли (Мэттьюс, Нис) – 50:56     5:4 Маршан (Куликов, Вераге) – 75:27    

На момент гола канадского нападающему было 36 лет и 363 дня. Таким образом, он стал самым возрастным игроком во всей многолетней истории клуба, сумевшим забить в овертайме Кубка Стэнли.

Предыдущий возрастной рекорд принадлежал Майку Хафу — 33 года и 96 дней на момент гола в пятой игре Кубка Стэнли 1996 года.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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