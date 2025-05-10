Брэд Маршан установил новый рекорд в истории «Флориды» всех времён

В ночь на 10 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Автором победного гола стал канадский форвард Брэд Маршан, вписав своё имя в историю.

На момент гола канадского нападающему было 36 лет и 363 дня. Таким образом, он стал самым возрастным игроком во всей многолетней истории клуба, сумевшим забить в овертайме Кубка Стэнли.

Предыдущий возрастной рекорд принадлежал Майку Хафу — 33 года и 96 дней на момент гола в пятой игре Кубка Стэнли 1996 года.

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