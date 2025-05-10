Маршан — лидер по победным голам в КС среди действующих игроков, Малкин делит второе место

36-летний нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан забил 15-й победный гол за карьеру в Кубке Стэнли, это лучший показатель в лиге среди действующих игроков. Шайба Маршана в овертайме с передачи российского защитника Дмитрия Куликова позволила «пантерам» выиграть матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4 OT) и сократить отставание в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1-2).

Второе место по количеству победных шайб в матчах Кубка Стэнли среди действующих игроков делят 38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и 34-летний форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Ондржей Палат — по 13.

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