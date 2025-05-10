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Маршан — лидер по победным голам в КС среди действующих игроков, Малкин делит второе место

Маршан — лидер по победным голам в КС среди действующих игроков, Малкин делит второе место
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36-летний нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан забил 15-й победный гол за карьеру в Кубке Стэнли, это лучший показатель в лиге среди действующих игроков. Шайба Маршана в овертайме с передачи российского защитника Дмитрия Куликова позволила «пантерам» выиграть матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4 OT) и сократить отставание в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1-2).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 00:23     0:2 Таварес (Пасиоретти, Нюландер) – 05:57     1:2 Барков (Райнхарт, Родригес) – 07:38     1:3 Таварес (Марнер, Нюландер) – 22:52 (pp)     2:3 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 24:13     3:3 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 25:17     4:3 Гаджович (Носек, Шмидт) – 35:07     4:4 Райлли (Мэттьюс, Нис) – 50:56     5:4 Маршан (Куликов, Вераге) – 75:27    

Второе место по количеству победных шайб в матчах Кубка Стэнли среди действующих игроков делят 38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и 34-летний форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Ондржей Палат — по 13.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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