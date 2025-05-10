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Брэд Маршан высказался о победном матче «Флориды» в плей-офф со своим голом в овертайме

Брэд Маршан высказался о победном матче «Флориды» в плей-офф со своим голом в овертайме
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал победный матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4 OT), позволивший «пантерам» сократить отставание в серии 1/4 финала Кубка Стэнли (1-2).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 00:23     0:2 Таварес (Пасиоретти, Нюландер) – 05:57     1:2 Барков (Райнхарт, Родригес) – 07:38     1:3 Таварес (Марнер, Нюландер) – 22:52 (pp)     2:3 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 24:13     3:3 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 25:17     4:3 Гаджович (Носек, Шмидт) – 35:07     4:4 Райлли (Мэттьюс, Нис) – 50:56     5:4 Маршан (Куликов, Вераге) – 75:27    

«Мне нравится наша устойчивость. Мы просто играли так, как знаем и как умеем. Хорошие ощущения, но всё это нужно делать снова в следующей игре», — приводит слова Маршана в социальной сети X журналист Кэти Инглесон.

36-летний нападающий Брэд Маршан принёс победу «Флориде», забросив шайбу на 16-й минуте овертайма. Хоккеист начал сезон в «Бостон Брюинз», за который выступал с 2010 года, 7 марта 2025 года Маршан был обменян в «Пантерз».

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