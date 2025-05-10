Брэд Маршан высказался о победном матче «Флориды» в плей-офф со своим голом в овертайме

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал победный матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4 OT), позволивший «пантерам» сократить отставание в серии 1/4 финала Кубка Стэнли (1-2).

«Мне нравится наша устойчивость. Мы просто играли так, как знаем и как умеем. Хорошие ощущения, но всё это нужно делать снова в следующей игре», — приводит слова Маршана в социальной сети X журналист Кэти Инглесон.

36-летний нападающий Брэд Маршан принёс победу «Флориде», забросив шайбу на 16-й минуте овертайма. Хоккеист начал сезон в «Бостон Брюинз», за который выступал с 2010 года, 7 марта 2025 года Маршан был обменян в «Пантерз».

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