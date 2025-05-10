«Виннипег» всухую победил «Даллас» с дублем Элерса и сравнял счёт в серии Кубка Стэнли

В ночь с 9 на 10 мая мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Хозяева льда одержали победу с результатом 4:0 и сравняли счёт в серии — 1-1 (2:3, 4:0).

В составе «Виннипега» дубль оформил датский нападающий Николай Элерс, набравший три очка (2+1). остальный голы в матче на счету Габриэля Виларди и Адама Лаури. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк сохранил свои ворота «сухими», отразив 22 из 22 бросков (100%).

Третья игра между «Джетс» и «Старз» пройдёт в Далласе (США, штат Техас) в ночь с 11 на 12 мая мск.