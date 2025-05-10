«Виннипег» всухую победил «Даллас» с дублем Элерса и сравнял счёт в серии Кубка Стэнли
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В ночь с 9 на 10 мая мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Хозяева льда одержали победу с результатом 4:0 и сравняли счёт в серии — 1-1 (2:3, 4:0).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
10 мая 2025, суббота. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Виларди (Элерс, Моррисси) – 03:35 (pp) 2:0 Элерс (Флёри, Шайфли) – 07:07 3:0 Лаури (Демело, Нидеррайтер) – 31:02 4:0 Элерс (Демело) – 56:20
В составе «Виннипега» дубль оформил датский нападающий Николай Элерс, набравший три очка (2+1). остальный голы в матче на счету Габриэля Виларди и Адама Лаури. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк сохранил свои ворота «сухими», отразив 22 из 22 бросков (100%).
Третья игра между «Джетс» и «Старз» пройдёт в Далласе (США, штат Техас) в ночь с 11 на 12 мая мск.
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