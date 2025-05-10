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10 мая главные новости спорта, хоккей, баскетбол, футбол, теннис, ММА, НБА, НХЛ, UFC

«Флорида» перевернула матч с «Торонто» в КС, «Милан» обыграл «Болонью». Главное к утру
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В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» добилась волевой победы над «Торонто Мэйпл Лифс», «Милан» обыграл «Болонью» в рамках очередного тура Серии А, Швеция разгромила сборную Словакии в дебютной игре домашнего чемпионата мира — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Торонто» и сократить отставание в серии.
  2. «Милан» отыгрался с «Болоньей» в Серии А, забив дважды за семь минут.
  3. Швеция разгромила сборную Словакии в дебютном матче домашнего чемпионата мира — 2025.
  4. «Виннипег» всухую победил «Даллас» с дублем Элерса и сравнял счёт в серии Кубка Стэнли.
  5. Елена Рыбакина обыграла Еву Лис во втором круге «тысячника» в Риме.
  6. Кори Гауфф обыграла Викторию Мбоко и вышла в третий круг «тысячника» в Риме.
  7. «Кливленд» обыграл «Индиану» с 43 очками Митчелла и сократил разрыв в серии плей-офф НБА.
  8. ФИФА хочет, чтобы Роналду сыграл на клубном ЧМ, несмотря на неучастие «Аль-Насра» — Marca.
  9. Махачев сделал однозначное заявление о своём будущем в UFC.
  10. «Денвер» победил «Оклахому» в OT и лидирует в серии плей-офф. У Йокича и Шея — дабл-даблы.
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