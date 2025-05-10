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Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 10 мая 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 10 мая 2025 года
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10 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках второго раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 10 мая:

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5-4 ОТ;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 4:0.

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 второго раунда выглядит так:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 1-1;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 2-1;
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0-2;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 1-1.

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