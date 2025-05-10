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Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2025 на 10 мая

10 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся шесть матчей группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня турнира.

Расписание матчей ЧМ-2025 по хоккею 10 мая (время — московское):

13:20. Группа A. Словения — Канада;

13:20. Группа В. Норвегия — Казахстан;

17:20. Группа A. Швеция — Австрия;

17:20. Группа В. Германия — Венгрия;

21:20. Группа A. Франция — Латвия;

21:20. Группа В. Дания — Швейцария.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.