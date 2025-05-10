Маршан повторил рекорд НХЛ по голам в овертайме плей-офф среди левых нападающих

В ночь на 10 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Автором победного гола стал канадский форвард Брэд Маршан.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Маршан повторил рекорд НХЛ по количеству голов в овертайме плей-офф среди левых нападающих. На счету Брэда четыре такие шайбы. Ранее этого результата добился Эса Тикканен. Отметим, что три шайбы на своём счету имеет российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.