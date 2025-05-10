Словения — Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 13:20

10 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся очередные матчи группового этапа турнира. В 13:20 на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится игра между национальными командами Словении и Канады. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.