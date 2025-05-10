Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди рассказал о состоянии Павла Дорофеева

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди рассказал о состоянии российского нападающего Павла Дорофеева.

«У него есть шанс, что он сыграет в ближайшем матче, учитывая новости, которые мы получили сегодня. Это обнадёживает», — приводит слова Кэссиди сайт НХЛ.

Отмечается, что участие российского форварда в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (0-2) будет принято непосредственно перед игрой.

Напомним, Дорофеев в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги сыграл пять матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. Павел не выходил на лёд с момента пятой игры серии с «Миннесотой Уайлд» 30 апреля.