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Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди рассказал о состоянии Павла Дорофеева

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди рассказал о состоянии Павла Дорофеева
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди рассказал о состоянии российского нападающего Павла Дорофеева.

«У него есть шанс, что он сыграет в ближайшем матче, учитывая новости, которые мы получили сегодня. Это обнадёживает», — приводит слова Кэссиди сайт НХЛ.

Отмечается, что участие российского форварда в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (0-2) будет принято непосредственно перед игрой.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Дорофеев в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги сыграл пять матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. Павел не выходил на лёд с момента пятой игры серии с «Миннесотой Уайлд» 30 апреля.

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