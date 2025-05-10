Нюландер догнал Рантанена на первом месте гонки бомбардиров Кубка Стэнли

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер набрал 15 (6+9) очков в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. В выездном третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (4:5 OT) форвард отметился двумя результативными передачами.

Это позволило Нюландеру догнать лидирующего в рейтинге бомбардиров плей-офф текущего сезона нападающего «Даллас Старз» Микко Рантанена, у которого также осталось 15 (8+7) очков после проигранного всухую второго матча серии с «Виннипег Джетс» (0:4).

На третью строчку переместился не игравший в ночь с 9 на 10 мая мск Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (14 очков, 2+12).

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