Нюландер догнал Рантанена на первом месте гонки бомбардиров Кубка Стэнли
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер набрал 15 (6+9) очков в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. В выездном третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (4:5 OT) форвард отметился двумя результативными передачами.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 00:23 0:2 Таварес (Пасиоретти, Нюландер) – 05:57 1:2 Барков (Райнхарт, Родригес) – 07:38 1:3 Таварес (Марнер, Нюландер) – 22:52 (pp) 2:3 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 24:13 3:3 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 25:17 4:3 Гаджович (Носек, Шмидт) – 35:07 4:4 Райлли (Мэттьюс, Нис) – 50:56 5:4 Маршан (Куликов, Вераге) – 75:27
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
10 мая 2025, суббота. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Виларди (Элерс, Моррисси) – 03:35 (pp) 2:0 Элерс (Флёри, Шайфли) – 07:07 3:0 Лаури (Демело, Нидеррайтер) – 31:02 4:0 Элерс (Демело) – 56:20
Это позволило Нюландеру догнать лидирующего в рейтинге бомбардиров плей-офф текущего сезона нападающего «Даллас Старз» Микко Рантанена, у которого также осталось 15 (8+7) очков после проигранного всухую второго матча серии с «Виннипег Джетс» (0:4).
На третью строчку переместился не игравший в ночь с 9 на 10 мая мск Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (14 очков, 2+12).
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