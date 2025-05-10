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Журналисты The Athletic высказались об игре Сергея Бобровского в розыгрышах Кубка Стэнли

Журналисты The Athletic высказались об игре Сергея Бобровского в розыгрышах Кубка Стэнли
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Журналисты The Athletic высказались об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в розыгрышах Кубка Стэнли.

«Мы здесь не для того, чтобы поливать грязью Сергея Бобровского. Ещё до того, как он добавил в своё резюме «вратарь, завоевавший Кубок Стэнли», он провёл 70 матчей в плей-офф, и многие из них были выдающимися. Если бы вы обратили внимание на его работу с «Коламбус Блю Джекетс», а затем вернулись прошлым летом, то «Боб Плей-офф» ассоциировался бы только с положительными моментами.

Однако факты есть факты, и на счету Бобровского слишком много неудачных матчей в плей-офф, чтобы их игнорировать. В серии плей-офф 2020 года с «Айлендерс» он имел 90% отражённых бросков и пропустил почти на три шайбы больше ожидаемого. «Пантерз» были разгромлены. В 2023 году, несмотря на то что он был хорош в первых трёх сериях, с «Вегасом» у него закончились силы, фактически обеспечив «Голден Найтс» победу в Кубке.

Если худшая версия Бобровского вновь проявится в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — у «Флориды» будут проблемы», — сказано в статье.

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