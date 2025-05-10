Бобровский: Маршан всё время забивал мне, здорово, что он теперь во «Флориде»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался об игре своего одноклубника Брэда Маршана.

«Маршан выдающийся игрок в раздевалке и на льду. Он хороший лидер. Брэд всё время забивал мне голы. Здорово, что он теперь на нашей стороне», — приводит слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь на 10 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Автором победного гола стал канадский форвард Брэд Маршан.