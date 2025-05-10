Аймурзин получил награду лучшему игроку «Тура сборной» в составе «России 25»

По итогам «Тура сборной» лучшим игроком турнира в составе национальной команды «Россия 25» стал 23-летний форвард череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин, который за пять матчей забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Официальный партнёр сборной России компания «Норникель» подготовила специальную награду. После победного матча в Минске 8 мая (3:1) Аймурзин получил её от вратаря ХК «Норильск» Вадима Никитина. «Норникель» много лет оказывает помощь Федерации хоккея России в развитии хоккея. В этом году дизайн награды посвящён знаковому событию – «Норникель» отмечает свой 90-летний юбилей.