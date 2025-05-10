Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Аймурзин получил награду лучшему игроку «Тура сборной» в составе «России 25»

Аймурзин получил награду лучшему игроку «Тура сборной» в составе «России 25»
Комментарии

По итогам «Тура сборной» лучшим игроком турнира в составе национальной команды «Россия 25» стал 23-летний форвард череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин, который за пять матчей забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Официальный партнёр сборной России компания «Норникель» подготовила специальную награду. После победного матча в Минске 8 мая (3:1) Аймурзин получил её от вратаря ХК «Норильск» Вадима Никитина. «Норникель» много лет оказывает помощь Федерации хоккея России в развитии хоккея. В этом году дизайн награды посвящён знаковому событию – «Норникель» отмечает свой 90-летний юбилей.

Материалы по теме
«Россия 25» всё-таки обыграла Беларусь. Помогли переезд в Минск и дубль Плотникова
«Россия 25» всё-таки обыграла Беларусь. Помогли переезд в Минск и дубль Плотникова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android