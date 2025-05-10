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Нападающий «Флориды»: Бобровский — потрясающий, наш лучший игрок каждый вечер

Нападающий «Флориды»: Бобровский — потрясающий, наш лучший игрок каждый вечер
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Форвард «Флориды Пантерз» Картер Вераге высоко оценил игру российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского.

«Он наш лучший игрок каждый вечер. Бобровский — потрясающий. Мы очень на него рассчитываем. Он не даёт сопернику забить, и мы ему доверяем», — приводит слова Вераге официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в ночь на 10 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Автором победного гола стал канадский форвард Брэд Маршан.

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