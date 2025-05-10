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Джо Сакик рассказал о причинах, по которым «Колорадо» обменял Рантанена

Джо Сакик рассказал о причинах, по которым «Колорадо» обменял Рантанена
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Президент «Колорадо Эвеланш» по хоккейным операциям Джо Сакик высказался о причинах обмена нападающего Микко Рантанена в «Каролину Харрикейнз».

«Я участвовал во всём этом процессе. Это было трудное решение – обменять такого парня. Но последние несколько лет мы были недостаточно хороши, нашему составу не хватало глубины. В 2022 году мы стали чемпионами не только из-за того, что у нас были наши звёзды, но и из-за глубины. Без неё нельзя выиграть Кубок Стэнли. В следующих сезонах нам не хватало баланса.

Мы хотели, чтобы он продлил контракт. Я не собираюсь вдаваться в подробности и рассуждать о переговорах, но его сторона знает о своей позиции на момент обмена.

Нам очень нравится тот состав, который получился после дедлайна. Если бы это зависело только от меня, если бы мы могли это сделать, то с удовольствием сохранили бы его, чтобы сделать ещё одну попытку. Мы чувствовали, что состав должен стать глубже, в том числе и с прицелом на следующие сезоны», — приводит слова Сакика пресс-служба «Колорадо».

Отметим, что после «Каролины» Рантанен перешёл в «Даллас Старз».

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