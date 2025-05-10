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Экс-игрок СКА: обмен Панарина? Это вбросы из-за неудачного сезона «Рейнджерс»

Экс-игрок СКА: обмен Панарина? Это вбросы из-за неудачного сезона «Рейнджерс»
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Бывший нападающий СКА Кирилл Сафронов отреагировал на слухи о возможном обмене российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в другой клуб.

«В целом для «Рейнджерс» сезон сложился неудачно. Артемий, несмотря на это, всё равно прилично набрал очков. Я в мастерстве Панарина не сомневаюсь. В Северной Америке очень пристальное внимание к звёздам, особенно со стороны прессы. Могут появляться какие-то громкие заголовки. Не думаю, что «Рейнджерс» хотят избавиться от Артемия. Зачем? Мне кажется, это вбросы из-за неудачного сезона команды. Панарин — игрок высокого уровня и своё слово ещё скажет», — приводит слова Сафронова «Советский спорт».

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