Тардиф назвал новый срок решения по вопросу допуска сборной России по хоккею на ОИ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что решение об участии сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет принято Международным олимпийским комитетом в конце мая — начале июня 2025 года.

«МОК находится в процессе смены руководителя. Но недавно у нас была с ними встреча, и я почти уверен, что мы получим чёткие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня.

Нам нужно будет следовать рекомендациям. Потому что это всегда вопрос безопасности, а именно МОК организует соревнования. Я президент ИИХФ, и мы являемся частью олимпийской семьи, но мы также излагаем свою точку зрения по данному вопросу», — приводит слова Тардифа SVT.