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Тардиф назвал новый срок решения по вопросу допуска сборной России по хоккею на ОИ

Тардиф назвал новый срок решения по вопросу допуска сборной России по хоккею на ОИ
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что решение об участии сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет принято Международным олимпийским комитетом в конце мая — начале июня 2025 года.

«МОК находится в процессе смены руководителя. Но недавно у нас была с ними встреча, и я почти уверен, что мы получим чёткие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня.

Нам нужно будет следовать рекомендациям. Потому что это всегда вопрос безопасности, а именно МОК организует соревнования. Я президент ИИХФ, и мы являемся частью олимпийской семьи, но мы также излагаем свою точку зрения по данному вопросу», — приводит слова Тардифа SVT.

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