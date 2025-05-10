Гру: у «Локомотива» прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о выходе челябинского клуба в финал Кубка Гагарина — 2025 и поделился ожиданиями от серии с «Локомотивом».

— Во-первых, я хотел бы сказать, что горжусь нашей командой и тем, чего мы достигли. За время плей-офф мы пережили много трудностей, и думаю, что в какой-то момент немногие верили, что мы можем оказаться на этом этапе. Считаю, что это получилось благодаря нашему характеру, отношению к работе, которые мы показали в плей-офф, поэтому мы сейчас здесь. И мы знаем, что нужно показать не меньшее упорство в финале.

— Перед сезоном вы говорили, что изучали игру финалистов — «Локомотива» и «Металлурга». Что можете сказать о ярославцах сейчас?

— В прошлом сезоне и «Металлург», и «Локомотив» меня впечатлили, а также тот хоккей, что они показали. Отмечу, что «Локомотив» строится не один сезон, это очень хороший клуб. Я нахожусь в контакте со своими коллегами из Северной Америки, и мне звонят и задают вопросы в том числе и об игроках «Локомотива», как играет тот или иной хоккеист, но я отвечаю, что я всё-таки тренер «Трактора», а не «Локомотива», но это знак того, что в Ярославле команда и игроки хорошие. Но при этом эта команда не без изъянов, как и мы. У них прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре. Именно это едва ли не стало решающим фактором в игре с «Авангардом». Будем делать всё от нас зависящее, теперь перед нами задача сыграть и проверить вратаря нашего соперника, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».