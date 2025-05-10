Крикунов назвал двух игроков «Салавата Юлаева», которые могут уехать в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что хоккеисты «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин и Александр Жаровский могут в будущем уехать в Национальную хоккейную лигу.

«В «Салавате» интересно выглядит хоккеист Жаровский. Он очень интересный парень, может совсем скоро уехать в НХЛ. В последнее время много кто из наших хоккеистов уезжает в Америку и показывает там себя. Ещё в Уфе есть перспективный защитник Цулыгин, он мне тоже очень нравится», – приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.