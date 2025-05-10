Форвард «Питтсбурга» Пономарёв: Малкин немного в стороне от всех, на ужин не приглашал

Российский форвард «Питтсбурга» Василий Пономарёв высказался о взаимоотношениях с нападающим «пингвинов» Евгением Малкиным.

— Правду говорят, что Малкин всегда немного в стороне от всех? Нет такого, что берёт под крыло молодых?

— Наверное, да. У нас были чисто рабочие отношения. Виделись на тренировках и играх.

— На ужин вас приглашал?

— Нет, — приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провёл 68 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 34 результативные передачи. «Питтсбург» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли — 2025, заняв 13-е место на Востоке.