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Форвард «Питтсбурга» Пономарёв: Малкин немного в стороне от всех, на ужин не приглашал

Форвард «Питтсбурга» Пономарёв: Малкин немного в стороне от всех, на ужин не приглашал
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Российский форвард «Питтсбурга» Василий Пономарёв высказался о взаимоотношениях с нападающим «пингвинов» Евгением Малкиным.

— Правду говорят, что Малкин всегда немного в стороне от всех? Нет такого, что берёт под крыло молодых?
— Наверное, да. У нас были чисто рабочие отношения. Виделись на тренировках и играх.

— На ужин вас приглашал?
— Нет, — приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провёл 68 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 34 результативные передачи. «Питтсбург» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли — 2025, заняв 13-е место на Востоке.

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