«Советский был лучше». Фетисов — о сравнении российского и североамериканского хоккея

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей, заявив, что лучшим для него был советский стиль.

«Сравнение российского хоккея с североамериканским? В своё время наш советский хоккей был круче, чем североамериканский. Это единственное сравнение, которое я могу сейчас провести, а всё остальное сейчас не подлежит сравнению. У нас был советский хоккей, советский стиль — наша игра. А сегодня в НХЛ сформировавшийся единый стиль игры, поэтому сравнить не с чем», — приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее Вячеслав Фетисов высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в плей-офф НХЛ в серии с «Каролиной Харрикейнз».