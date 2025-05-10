Клубы, выходившие в финал Кубка Гагарина два сезона подряд, хотя бы раз выигрывали трофей

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила статистику, согласно которой команды, выходившие в финал Кубка Гагарина два сезона подряд, хотя бы раз выигрывали трофей.

Ранее это делали «Ак Барс» (два чемпионства в 2009 и 2010), московское «Динамо» (два чемпионства в 2012 и 2013), магнитогорский «Металлург» (чемпионство 2016, финал 2017), ЦСКА (чемпионство 2019, 2022, 2023, финал 2021).

Фото: КХЛ

Отметим, что данное достижение может повторить ярославский «Локомотив», который второй сезон подряд сразится за Кубок Гагарина. В сезоне-2023/2024 ярославский клуб проиграл «Металлургу» со счётом 0-4 в серии.

В финале Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» сыграет с «Трактором».