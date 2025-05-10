Клубы, выходившие в финал Кубка Гагарина два сезона подряд, хотя бы раз выигрывали трофей
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила статистику, согласно которой команды, выходившие в финал Кубка Гагарина два сезона подряд, хотя бы раз выигрывали трофей.
Ранее это делали «Ак Барс» (два чемпионства в 2009 и 2010), московское «Динамо» (два чемпионства в 2012 и 2013), магнитогорский «Металлург» (чемпионство 2016, финал 2017), ЦСКА (чемпионство 2019, 2022, 2023, финал 2021).
Фото: КХЛ
Отметим, что данное достижение может повторить ярославский «Локомотив», который второй сезон подряд сразится за Кубок Гагарина. В сезоне-2023/2024 ярославский клуб проиграл «Металлургу» со счётом 0-4 в серии.
В финале Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» сыграет с «Трактором».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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