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Кожевников: ЧМ мне не нужен, хочу наслаждаться игрой нашей сборной, а её на турнире нет

Кожевников: ЧМ мне не нужен, хочу наслаждаться игрой нашей сборной, а её на турнире нет
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что не следит за чемпионатом мира — 2025, проходящим в Дании и Швеции, из-за отсутствия на турнире сборной России.

«Чемпионат мира, в котором не принимает участия наша сборная, мне вообще не интересен. У меня не возникает желания смотреть матчи турнира. Потому что если нет наших ребят, то за кого там болеть и какой в этом смысл? Я же вижу, как в Национальной хоккейной лиге играют те или иные ребята, и мне всё понятно по составам команд – кто и что из себя представляет.

Пусть чемпионат мира смотрят те, кому нужно изучать новые тенденции в хоккее. Мне это не надо, мне нужно наслаждаться игрой нашей сборной, а её на турнире нет», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

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