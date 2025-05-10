Владимир Ткачёв: те вещи, которые привели «Трактор» в финал — они ключевые

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Первая встреча состоится 13 мая.

— Тут не надо много говорить. И так всё понятно, это финал. Подготовка идёт полным ходом, пытаемся забрать всё лучшее, что было в предыдущих матчах, и взять с собой финал.

— Как готовность команды в эмоциональном и физическом плане?

— Удовольствие играть в мае, когда осталось только две команды. Наслаждаемся этим временем, потому что это отличное событие для спортсмена в целом. Это то, ради чего мы работаем на протяжении всей нашей жизни. Стараемся не быть перегруженными в эмоциональном плане. Все прекрасно знаем, что нужно делать. Нужно выходить и выполнять установку на игру. А то, что все ребята будут выкладываться на 100% — это очевидно. Наслаждаемся процессом.

— Девиз «Трактора» в плей-офф звучал как Play in may. Давило ли это как-то?

— Нет, никак не давило. Наверное, просто много ажиотажа и разговоров ходило вокруг этого. Все ребята хотели играть в мае, и это нас больше мотивировало.

— «Локомотив» вы знаете ещё по прошлому сезону. Какие сильные и слабые стороны у команды?

— Они заслуженно дошли до финала, как и мы. Хорошая и организованная команда, здорово играет в обороне. С нашей стороны надо быть уверенными в себе. Те вещи, которые нас привели в финал — они ключевые. И это зона нашей уверенности.

— Игроков из Ярославля называют роботами. Этих роботов реально вообще обыграть? А то последние шесть раз не удавалось.

— Всё реально и по силам. Мы к ним готовы, — цитирует Ткачёва пресс-служба «Трактора».