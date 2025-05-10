Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: ничего хорошего не стоит ждать по вопросу допуска сборной России по хоккею

Фетисов: ничего хорошего не стоит ждать по вопросу допуска сборной России по хоккею
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию от президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который заявил, что решение об участии сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце мая — начале июня 2025 года.

«МОК сам запретил участвовать России в командных видах спорта. В связи с чем они сейчас поменяют своё мнение? Я хочу ошибаться, но ничего хорошего не стоит ждать по вопросу допуска сборной России по хоккею.

Наши хоккеисты должны вернуться с гербом на груди, с флагом и гимном. Возвращаться в непонятном нейтральном статусе неправильно. По сути нас приравнивают к статусу беженцев, а это унизительно. МОК не имеет никакого права делать этого. Мы должны отстаивать свои права, а не ждать унизительных подачек от МОК.

Надеюсь, что разум в итоге восторжествует. Смысл мирового спорта в том, что ты представляешь свою страну, а не какой-то белый флаг», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Тардиф назвал новый срок решения по вопросу допуска сборной России по хоккею на ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android