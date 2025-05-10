Фетисов: ничего хорошего не стоит ждать по вопросу допуска сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию от президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который заявил, что решение об участии сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце мая — начале июня 2025 года.

«МОК сам запретил участвовать России в командных видах спорта. В связи с чем они сейчас поменяют своё мнение? Я хочу ошибаться, но ничего хорошего не стоит ждать по вопросу допуска сборной России по хоккею.

Наши хоккеисты должны вернуться с гербом на груди, с флагом и гимном. Возвращаться в непонятном нейтральном статусе неправильно. По сути нас приравнивают к статусу беженцев, а это унизительно. МОК не имеет никакого права делать этого. Мы должны отстаивать свои права, а не ждать унизительных подачек от МОК.

Надеюсь, что разум в итоге восторжествует. Смысл мирового спорта в том, что ты представляешь свою страну, а не какой-то белый флаг», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».