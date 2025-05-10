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Крикунов: сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду благодаря Трампу

Крикунов: сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду благодаря Трампу
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил информацию от президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который заявил, что решение об участии сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце мая — начале июня 2025 года.

«Подходит время для возвращения нашей хоккейной сборной. Они все – в ИИХФ и в МОК – оглядываются на Трампа сейчас. А Трамп и в хоккей готов играть с Россией, и в целом начал налаживать отношения с нашей страной. Он играет важную роль в возвращении российских спортсменов на международную арену, в том числе и хоккеистов. Вернут благодаря ему. Думаю, в 2026 году мы и на Олимпиаду, и на чемпионат мира поедем. А Люк Тардиф – просто говорящая голова, он ничего не решает. Он самый слабый из всех президентов ИИХФ», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.

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