Крикунов: сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду благодаря Трампу

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил информацию от президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который заявил, что решение об участии сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце мая — начале июня 2025 года.

«Подходит время для возвращения нашей хоккейной сборной. Они все – в ИИХФ и в МОК – оглядываются на Трампа сейчас. А Трамп и в хоккей готов играть с Россией, и в целом начал налаживать отношения с нашей страной. Он играет важную роль в возвращении российских спортсменов на международную арену, в том числе и хоккеистов. Вернут благодаря ему. Думаю, в 2026 году мы и на Олимпиаду, и на чемпионат мира поедем. А Люк Тардиф – просто говорящая голова, он ничего не решает. Он самый слабый из всех президентов ИИХФ», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.