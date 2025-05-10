Сборная Канады уверенно победила команду Словении, забросив четыре безответные шайбы
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Сегодня, 10 мая, завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словении и Канады. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала канадская команда со счётом 4:0.
ЧМ-2025 . Группа A
10 мая 2025, суббота. 13:20 МСК
Словения
Окончен
0 : 4
Канада
0:1 Хорват – 07:22 (pp) 0:2 Маккиннон (Уигар) – 23:41 0:3 Хорват (Маккиннон, Монтур) – 33:38 (pp) 0:4 Добсон – 36:55 (pp)
На восьмой минуте первого периода Бо Хорват открыл счёт во встрече.
На четвёртой минуте второго игрового отрезка Натан Маккиннон с передачи Маккензи Уигара удвоил преимущество сборной Канады. На 14-й минуте периода Бо Хорват с передач Натана Маккиннона и Брэндона Монтура сделал счёт 3:0, оформив дубль. На 17-й минуте периода Ноа Добсон довёл счёт до крупного.
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