Сборная Канады уверенно победила команду Словении, забросив четыре безответные шайбы

Сегодня, 10 мая, завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словении и Канады. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала канадская команда со счётом 4:0.

На восьмой минуте первого периода Бо Хорват открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго игрового отрезка Натан Маккиннон с передачи Маккензи Уигара удвоил преимущество сборной Канады. На 14-й минуте периода Бо Хорват с передач Натана Маккиннона и Брэндона Монтура сделал счёт 3:0, оформив дубль. На 17-й минуте периода Ноа Добсон довёл счёт до крупного.