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Казахстан одолел сборную Норвегии на старте чемпионата мира — 2025

Сегодня, 10 мая, завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Норвегии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержала сборная Казахстана со счётом 2:1.

На шестой минуте первого периода Йоханнес Йоханнесен с передач Патрика Рёрбу Эльвсвеена и Ховара Сальстена открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Роман Старченко с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте третьего периода Владимир Волков с передач Алихана Асетова и Динмухамеда Кайыржана вывел Казахстан вперёд.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.