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Норвегия – Казахстан, результат матча 10 мая 2025, счет 1:2, ЧМ по хоккею 2025

Казахстан одолел сборную Норвегии на старте чемпионата мира — 2025
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Сегодня, 10 мая, завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Норвегии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержала сборная Казахстана со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа B
10 мая 2025, суббота. 13:20 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Казахстан
1:0 Йоханнесен (Эльвсвеен, Сальстен) – 05:33     1:1 Старченко (Михайлис, Орехов) – 25:08 (pp)     1:2 Волков (Асетов, Кайыржан) – 52:08    

На шестой минуте первого периода Йоханнес Йоханнесен с передач Патрика Рёрбу Эльвсвеена и Ховара Сальстена открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Роман Старченко с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте третьего периода Владимир Волков с передач Алихана Асетова и Динмухамеда Кайыржана вывел Казахстан вперёд.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Таблица ЧМ-2025
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