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Черкас: Никитин — отличный тренер, он не копирует чью-то систему, а выработал свой почерк

Черкас: Никитин — отличный тренер, он не копирует чью-то систему, а выработал свой почерк
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался о работе главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина.

«Никитин — отличный тренер. Мне было грустно, когда в период его работы в «Авангарде» команда проиграла за семь секунд игру с «Ак Барсом» в овертайме и Никитина не стали продлевать. Он тогда только начинал, но уже было видно, что из этого человека получится хороший тренер, который будет двигаться вперёд. Он это нынешней работой доказал. Причём он не копирует чью-то систему, он выработал свой почерк, совершенствует его.

Говорить о том, что «Локомотив» — «автобус», совершенно неправильно. Здесь идёт сочетание силовой, активной игры в давлении, закрывая борта защитниками. Это атакующая команда. Но когда надо, команда может здорово сыграть и в средней зоне, и в обороне», – цитирует Черкаса «Советский спорт».

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