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Форвард «Питтсбурга» Пономарёв рассказал, как Кросби позвал его на рыбалку

Форвард «Питтсбурга» Пономарёв рассказал, как Кросби позвал его на рыбалку
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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Василий Пономарёв вспомнил, как капитан «пингвинов» Сидни Кросби позвал его на рыбалку.

– Есть ли у вас какая-то история с Кросби или Малкиным, которая запомнилась?
– Наверное, один из самых запоминающихся моментов – когда Кросби позвал меня на рыбалку. Таким точно не каждый может похвастаться. Я не самый лучший рыбак, но, когда тебя приглашает Сидни, нельзя сказать нет.

– Какой Кросби рыбак?
– Он на порядок лучше меня. Для него это азарт. Не просто поймать, приготовить и посидеть в компании. Ему важно, кто больше поймает, у кого больше будет рыба. Такая же игра, как каждая тренировка и каждый матч. Даже на тренировках он будет считать за каждым игроком, кто и сколько забил, и всегда будет стараться забить больше, – приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».

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