Expressen: датские фанаты освистали гимн США на домашнем чемпионате мира — 2025
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Перед началом первого матча группового этапа чемпионата мира — 2025 между сборными Дании и США датская публика на трибунах освистала американский гимн, сообщает Expressen. Напомним, турнир стартовал в пятницу, 9 мая. Матчи группы В, в которой находятся упомянутые команды, проходят в Хернинге (Дания).
ЧМ-2025 . Группа B
09 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Дания
Окончен
0 : 5
США
0:1 Готье (Кесселринг) – 17:52 0:2 Кули (Гарланд, Томпсон) – 23:59 (pp) 0:3 Бенирс (Пик, Лорей) – 28:32 0:4 Лорей (Кесселринг, Назар) – 49:31 0:5 Бенирс (Готье, Смит) – 56:16
По информации источника, фанаты, поддерживающие хозяев льда, встретили свистом выход американских хоккеистов на лёд, а также освистали объявление фамилий игроков сборной США и их гимн.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно высказывался о желании включить Гренландию, которая является частью Датского королевства, в состав США.
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