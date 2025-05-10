Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Expressen: датские фанаты освистали гимн США на домашнем чемпионате мира — 2025

Expressen: датские фанаты освистали гимн США на домашнем чемпионате мира — 2025
Комментарии

Перед началом первого матча группового этапа чемпионата мира — 2025 между сборными Дании и США датская публика на трибунах освистала американский гимн, сообщает Expressen. Напомним, турнир стартовал в пятницу, 9 мая. Матчи группы В, в которой находятся упомянутые команды, проходят в Хернинге (Дания).

ЧМ-2025 . Группа B
09 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Дания
Окончен
0 : 5
США
0:1 Готье (Кесселринг) – 17:52     0:2 Кули (Гарланд, Томпсон) – 23:59 (pp)     0:3 Бенирс (Пик, Лорей) – 28:32     0:4 Лорей (Кесселринг, Назар) – 49:31     0:5 Бенирс (Готье, Смит) – 56:16    

По информации источника, фанаты, поддерживающие хозяев льда, встретили свистом выход американских хоккеистов на лёд, а также освистали объявление фамилий игроков сборной США и их гимн.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно высказывался о желании включить Гренландию, которая является частью Датского королевства, в состав США.

Материалы по теме
Синхронные 5:0 от Швеции и США и противостояние двух братьев. Итоги дня ЧМ по хоккею
Синхронные 5:0 от Швеции и США и противостояние двух братьев. Итоги дня ЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android