Expressen: датские фанаты освистали гимн США на домашнем чемпионате мира — 2025

Перед началом первого матча группового этапа чемпионата мира — 2025 между сборными Дании и США датская публика на трибунах освистала американский гимн, сообщает Expressen. Напомним, турнир стартовал в пятницу, 9 мая. Матчи группы В, в которой находятся упомянутые команды, проходят в Хернинге (Дания).

По информации источника, фанаты, поддерживающие хозяев льда, встретили свистом выход американских хоккеистов на лёд, а также освистали объявление фамилий игроков сборной США и их гимн.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно высказывался о желании включить Гренландию, которая является частью Датского королевства, в состав США.