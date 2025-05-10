Форвард «Локомотива» Иванов: эмоциональность Радулова меня не отпугивает

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался об эмоциональности форварда ярославской команды Александра Радулова.

«Это очень мастеровитый парень, который может реализовать любой момент, лидер в раздевалке и быту. Его эмоциональность меня не отпугивала. Все знают, какой он, все это принимают и понимают, что он полностью отдаётся игре и делает всё для победы. И все его эмоции — это рабочие моменты, без них никуда», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина — 2025, где встретится с челябинским «Трактором». Серия между командами стартует во вторник, 13 мая, в Ярославле.