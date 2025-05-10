Голкипер «Трактора» Фукале: серия с «Локомотивом» будет принципиальной для всей команды

Голкипер «Трактора» Зак Фукале поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Первая встреча состоится 13 мая в Ярославле.

— Мы все тяжело работали, чтобы дойти до этой стадии, и эта серия будет принципиальной и особенной не только для меня, но и для всей команды и абсолютно любого игрока. Это финал — все рады в нём играть.

— В «Локомотиве» играют опытные игроки, такие как Радулов или Шалунов, также есть молодые таланты, как Сурин. Анализировали кого-то отдельно или больше всю команду?

— Мы готовимся к нашему сопернику в целом, и, разумеется, когда уже будет время матча, будет совершенно неважно, что происходит. Соперник будет показывать свою игру, мы — свою. Всю необходимую информацию перед матчами мы соберём.

— Вы очень эмоциональный голкипер и в какой-то степени отвечаете за атмосферу в команде. Какая она сейчас?

— Не стал бы брать ответственность за атмосферу в раздевалке, потому что у нас много лидеров, много сильных ребят, которые берут на себя ответственность как в матчах, так и во время подготовки к играм. Всё хорошо, и, как мне кажется, мы сможем показать ещё большее упорство в финале, в котором мы все рады быть и испытываем волнение. У нас отличная атмосфера в раздевалке, — цитирует Фукале пресс-служба «Трактора».