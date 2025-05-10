Роман Ротенберг: когда Россия вернётся, мы будем готовы обыграть любую сборную

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о подготовке сборной в период отстранения от международных соревнований, а также высоко оценил перспективы россиян после возвращения.

«Постоянно находимся в диалоге со всеми в Северной Америке. Изучаем, как играет сборная Канады. Всё это видим, у нас есть доступ к их упражнениям. Понимаем, какая тактика там используется. Исходя из всех данных, развиваем своих ребят. Абсолютно точно мы будем готовы, когда нас вернут.

Мы видим по настроению игроков, насколько у них горят глаза, как те рады быть здесь и как гордятся тем, что играют за сборную России. Мы идём шаг за шагом. Дальше же понимаем, что, когда мы вернёмся, будем готовы обыграть любую сборную. Неважно, Канада, США, в каком они составе. Нам безразлично», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Напомним, в рамках майской серии игр между «Россией 25» и сборной Беларуси российская команда одержала одну победу со счётом 3:1 и трижды проиграла (2:4, 7:8 OT, 1:3).