Карпухин: не удивлюсь, если в Челябинске будут выходные после победы в Кубке Гагарина

Защитник СКА Илья Карпухин высказался о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Серия стартует во вторник, 13 мая, в Ярославле.

«Это две системные команды. Думаю, будет очень интересно понаблюдать за финалом. Мне кажется, мы увидим интересный хоккей. Между собой столкнутся две системы. «Трактор» здорово прошёл регулярный чемпионат и занял первое место на Востоке. Оба коллектива одержали победы в своих конференциях. Полагаю, будет интересно посмотреть за их очным противостоянием. Мне кажется, мы увидим классный финал.

Что произойдёт, если «Трактор» возьмёт Кубок? Думаю, что в городе будет настоящий праздник. Не удивлюсь, если губернатор сделает для людей выходные в честь такого события», — цитирует Карпухина Allhockey.

Напомним, Карпухин является воспитанником «Трактора» и большую часть карьеры выступал за челябинскую команду. В декабре 2024 года 26-летний защитник был обменян в СКА на Василия Глотова и Арсения Коромыслова.